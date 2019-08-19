Kasımpaşa, Trabzonspor berabere kaldılar

Kasımpaşa evinde ağırladığı Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.Süper Lig'in ilk haftasında şampiyonluk adayları puan kaybetmeye devam ediyor. Deplasmanda Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir mağlup olurken Trabzonspor ise 1 puana razı oldu. Fırtına rakiplerine nazaran haftayı karlı kapattı.

Karşılaşmada ilk gol Trabzonspor'dan geldi.34. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında Ben Youssef'i geçen Sörloth, dar bir açıda olmasına rağmen sol ayağıyla uzak köşeye iyi bir plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.Bu gole Kasımpaşa 40. dakikada cevap verdi. Popov'un kullandığı köşe vuruşunda uzak köşede topa gelişine voleyle vuran Aytaç Kara'nın şutu Obi Mikel'e çarpıp ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 49’uncu dakikada Nwakaeme’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth’un sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.80’inci dakikada hızlı çıktı. Sol kanattan topla hareketlenen Nwakaeme, Abdulkadir Ömür’ü gördü. Abdulkadir, ceza sahasındaki Sörloth’a çıkardı. Norveçli oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 81’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Hafez’in ortasında Koita kafayı vurdu. Kaleci Uğurcan uzanarak topu kontrol etti.85’inci dakikada Novak’ın pasıyla sol çizgide hareketlenen Nwakaeme’nin içeri çevirdiği topta Ekuban bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.87’nci dakikada Koita, sağ kanattan ceza sahasına girdi, içeri çevirdiği topta Aytaç bekletmeden vurdu. Kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere tokatladı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa'nın yeni transferlerinden 6'sı ilk kez bir resmi müsabakada lacivert-beyazlı formayı giydi.İki takımda maça 11'de başlayan 7 isim Süper Lig'de ilk kez görev aldı. Ev sahibi Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş'in ilk 11'de sahaya sürdüğü Fernandes, ve Mame Thiam, Süper Lig'de ilk kez forma giyiyor. Trabzonspor'da ise Campi, Fernandes, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Sörloth, Süper Lig'deki ilk maçlarına çıktılar.