Kasımpaşa üç puanı iki golle aldı...Kasımpaşa 2 - Trabzonspor 0
Spor Toto Süper Lig 28.hafta maçında Kasımpaşa evinde Trabzonspor’u 2-0 yendi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Burak Şeker, Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Ergin Gözütok hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 29.dakikasında Kasımpaşa serbest vuruş atışından Mounir Choular’ın golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor Doğucan Haspolat yerine Edin Visca ile oyuna başladı.66.dakikada Trabzonspor’da sakatlanan Edin Visca yerini Marek Hamsik’e bıraktı.76.dakikada Kasımpaşa, Valentin Eysseric’in penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.
79.dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Lazar Markovic oyundan çıktılar.Yerine Umut Boz ve Enis bardhi oyuna girdiler.88.dakikada Kasımpaşa'da Mounir Choular yerini Mortadha Ben Ouannes'e bıraktı.90+4.dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall ve Valentin Eysseric oyundan çıktılar.Yerine Ahmet Engin ve Aytaç Kara oyuna girdiler.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde Trabzonspor’u 2-0 yendi.Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 32 yaparken, Trabzonspor 44 puanda kaldı.
Süper Lig 29.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF