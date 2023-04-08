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Kasımpaşa üç puanı iki golle aldı...Kasımpaşa 2 - Trabzonspor 0

Spor Toto Süper Lig 28.hafta maçında Kasımpaşa evinde Trabzonspor’u 2-0 yendi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 22:17
Kasımpaşa üç puanı iki golle aldı...Kasımpaşa 2 - Trabzonspor 0

Kasımpaşa üç puanı iki golle aldı...Kasımpaşa 2 - Trabzonspor 0

   Spor Toto Süper Lig 28.hafta maçında Kasımpaşa evinde Trabzonspor’u 2-0 yendi.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Burak Şeker, Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Ergin Gözütok hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 29.dakikasında Kasımpaşa serbest vuruş atışından Mounir Choular’ın golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor Doğucan Haspolat yerine Edin Visca ile oyuna başladı.66.dakikada Trabzonspor’da sakatlanan Edin Visca yerini Marek Hamsik’e bıraktı.76.dakikada Kasımpaşa, Valentin Eysseric’in penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.

   77.dakikada Kasımpaşa’da Mustafa Eskihellaç ve Haris hajradinovic oyundan çıktılar.Yerine Michael Tırpan ve Stephane Bahoken oyuna girdiler.

   79.dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Lazar Markovic oyundan çıktılar.Yerine Umut Boz ve Enis bardhi oyuna girdiler.88.dakikada Kasımpaşa'da Mounir Choular yerini Mortadha Ben Ouannes'e bıraktı.90+4.dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall ve Valentin Eysseric oyundan çıktılar.Yerine Ahmet Engin ve Aytaç Kara oyuna girdiler. 

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa evinde Trabzonspor’u 2-0 yendi.Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 32 yaparken, Trabzonspor 44 puanda kaldı.

Süper Lig 29.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaTrabzonspor
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