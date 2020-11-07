Kasımpaşa uzatmalarda I Kasımpaşa 2 - Antalyaspor 2

Kasımpaşa evinde son dakikada yediği golle Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Bengali-Fode Koita’nın 8. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Kasımpaşa, ilk yarıda farkı artırma fırsatlarını yakaladı ancak değerlendiremedi ve iki ekip soyunma odasına bu skorla girdi.

İkinci yarıda daha hareketli bir oyun sergileyen Antalyaspor, 58. dakikada Sidney Sam ile beraberlik golünü buldu ancak ‘VAR’ golden önce faul olduğunu tespit edince Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü devam etti.65. dakikada, Haris Hajradinovic’in harika asistinde Armin Hodzic’in attığı şık golle skoru 2-0’a getiren Kasımpaşa rahat bir nefes aldı.

Antalyaspor, 72’de Nuri Şahin’in asistinde Veysel Sarı ile farkı 1’e indirerek durumu 2-1 yaptı. Son anlarına büyük heyecanla girilen maçın 90+2. dakikasında Sidney Sam yine sahneye çıktı.

32 yaşındaki Alman futbolcu, Antalyaspor’un skoru 2-2’ye getiren golünü atarak takımına adeta hayat verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla 9 puanda kalan Antalyaspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ancak son anlarda gelen golle alınan 1 puan teselli oldu. Kasımpaşa ise, 12 puana ulaştı.