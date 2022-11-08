Kasımpaşa’dan yarım düzine gol
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Kasımpaşa evinde 1461 Trabzonspor’u 6-1 yendi.Karşılaşmanın 7. Dakikasında Kasımpaşa Ali Sühan Demirel ile 1-0 öne geçti.8. dakikada Kasımpaşa Aytaç Kara ile skoru 2-0 yaptı.26. dakikada Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa 3-0 öne geçti.32. dakikada Kasımpaşa Aytaç Kara ile skoru 4-0 yaptı.41. dakikada 1461 Trabzonspor’da Arif Morkaya sarı kart gördü.41. dakikada Kasımpaşa Ali Sühan Demirel ile skoru 5-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 5-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 66. Dakikada Kasımpaşa Mamadou Call ile skoru 6-0 yaptı.88. dakikada 1461 Trabzonspor Atalay Yıldırım ile maçta durumu 6-1 yaptı.Karşılaşmaan Kasımpaşa 6-1 galip ayrıldı.
Teknik Direktör:Şenol Can
1461 Trabzon FK:Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Ali Eren İyican, Mert Özmen, Muammer Denizhan Taşkan, Tunahan Ergül, Berkay Kara, Ahmet Abdullah Çakmak, Arif Morkaya, Berkan Aydeniz, Fuat Bavuk
Teknik Direktör:Mehmet Ak