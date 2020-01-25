Kayseri, Ankaragücü puanları paylaştı

Kayserispor evinde Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.Süper Lig’in 19. haftasında alt sıraları ilgilendiren mücadelede Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İki takım da acil olarak ihtiyaç duyduğu 3 puanı birbirine bırakmadı.

Maçın henüz 2. dakikasında Pedro Henrique’nin fileler gönderdiği top, Cüneyt Çakır’ın VAR kontrolü sonrasında ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Dakikalar 21’i gösterdiğinde Kayserispor penaltı kazandı. Cüneyt Çakır ilk anda penaltı verdiği pozisyonda VAR ekranında tekrardan izledikten sonra Pazdan’ın topa elle müdahale ettiğine karar verdi. Topun başına geçen Mensah, 23. dakikada Kayserispor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İkinci Yarı

Mücadelenin ikinci yarısı kırmızı kartla başladı! Cüneyt Çakır ilk kartını 17. dakikada gören Cebrail Karayel’in Pedro Henrique’yi formasından çektiği pozisyonda ikinci kez sarı kart gösterip Ankaragücü’nü 10 kişi bıraktı.

Oyuna 56. dakikada Pazdan’ın sakatlanmasının ardından giren stoper Alihan Kubalas, 68. dakikada Tiago Pinto’nun köşe vuruşundan kestiği ortaya iyi yükselerek kafasıyla topu filelere gönderdi: 1-1.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken; 85. dakikada Cüneyt Çakır, Kayserispor lehine verdiği penaltıyı ve Orgill’e gösterdiği sarı kartı VAR’dan tekrardan izleyerek iptal etti.

Kayserispor’da Mensah ve Pedro Henrique gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştüler. Ankaragücü ise gelecek hafta sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek.

Bu sonuçla 19. haftayı Ankaragücü 13 puanla 17. sırada, Kayserispor ise 11 puanla 18. sırada tamamladı.

(Skor)