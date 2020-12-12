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Kayseri'de gol sesi çıkamdı I Kayserispor 0- Trabzonspor 0

Kayserispor,konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 17:42
Kayseri'de gol sesi çıkamdı I Kayserispor 0- Trabzonspor 0

Kayseri'de gol sesi çıkamdı I Kayserispor 0- Trabzonspor 0

    Kayserispor,konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Kayserispor, ligde oynadığı üst üste 10. maçtan da galibiyet alamadan ayrıldı.  Trabzonspor ise peş peşe ikinci maçından da beraberlikle ayrılmış oldu.

   İki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı karşılaşma, tempolu geçmesine rağmen gol sevincine sahne olmadı. Kayserispor’un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, Lung’un yokluğunda kaleyi devralırken, bu sezon Süper Lig’de forma giyen en genç kaleci oldu. İki kalecinin de hata yapmadığı maçta futbolseverler, bol pozisyon izlemesine rağmen gol göremedi.

  Hücum hattında dağınık bir görüntü sergileyen, organize atak geliştiremeyen Trabzonspor, gol yememesine rağmen savunmada da iyi sinyaller vermedi. Kayserispor, yakaladığı pek çok önemli pozisyondan gol çıkaramadı. Özellikle Lennon’ın kullandığı sağ kanattan etkili olan ev sahibi ekip, son vuruşlardaki beceriksizliğini bir puana razı olarak ödedi.

Yüksek tempoda oynanan karşılaşma, gol dışında oldukça keyifli geçti. Trabzonspor final paslarındaki hatalar, Kayserispor ise son vuruşlardaki etkisizlik nedeniyle gol atmayı başaramadı. Hücum etkinliğini düşürdüğü gerekçesiyle eleştirilen Trabzonspor Teknik Diretörü Abdullah Avcı, Kayserispor karşısında da takımının etkin bir organizasyon gerçekleştirmesini sağlayamadı.

Samet Aybaba’nın göreve gelmesinin ardından oynadığı futbolda belirgin bir yükseliş yakalayan Kayserispor ise, güçlü rakibi karşısında daha etkili olan taraftı… Bu sezon rakip kaleye en fazla isabetli şut çektiği maçı oynayan sarı-kırmızılar, yaşadığı gol sıkıntısını bu maçta da çözemedi.

   Bu beraberliğin ardından Kayserispor’un puanı 10, Trabzonspor’un puanı 14 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
KayserisporTrabzonspor
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