Kayseri'de gol sesi çıkmadı
Hes Kablo Kayserispor evinde oynadığı karşılaşmada MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.Karşılaşmada 4’üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Kolovetsios’un kafa vuruşunda top direkten döndü. Seken topu iyi takip eden Uğur Demirok’un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak bu pozisyonda gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.31’inci dakikada ceza sahası dışında Campanharo, ceza sahası içindeki Lennon’a pas attı. Lennon’un kaleye çektiği şutu Korcan kornere çeldi.İlk yarı golsüz tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 48’inci dakikada sağ kanatta İlhan Parlak’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Luckassen’in vuruşu kalecinin dokunuşu ile kornere çıktı.64’üncü dakikada sağ çaprazda Avramovski’nin serbest vuruşunu kaleci Korcan yumruklayarak kurtardı.90+3’üncü dakikada Sabovic’in sağ kanattan ceza sahası içine ortasına Sapunaru yükseldi, kafa vuruşunda top auta gitti.90+5’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campanharo’nun keleye şutu üstten auta gitti.Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar – Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı (Dk. 82 Lopes), Campanharo, Muhar (Dk. 33 Sabovic), Lennon (Dk. 82 Sapunaru), İlhan Parlak (Dk. 71 Henrique), Avramovski (Dk. 82 Maglica), Luckassen
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Pazdan, Kitsiou, Sarlija, Atilla Turan, Atakan Çankaya (Dk. 52 Kulusic), Voca (Dk. 90+4 Endri Çekici), Saba, Emre Güral (Dk. 41 Lukasik), Paintsil (Dk. Erdi Dikmen), Borven
SARI KART: Muhar (Hes Kablo Kayserispor) – Sarlija, Voca (MKE Ankaragücü)
KIRMIZI KART: Dk. 25 Pazdan (MKE Ankaragücü)