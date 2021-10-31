Kayseri'de müthiş maç, 3 gol, 2 kırmızı kart
Süper Lig'de 11. hafta maçında Kayserispor evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.Karşılaşmada 14. dakikada Fatih Karagümrük'te Lucas Biglia sarı kart grödü.Karşılaşmanın 23. dakikasında Emre Mor'un kazandığı topta ceza sahası içinde Bertolacci topu ağlara gönderdi ve Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti.29. dakikada Fatih Karagümrük'te Emiliano Viviano sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. dakikada Fatih Karagümrük'te Fabio Borini sarı kart gördü.61. dakikada Fatih Karagümrük'te VAR kararı sonrası Derrick Luckassen kırmızı kartla oyun dışında kaldı.73. dakikada Kayserispor, Mario Gavranovic ile skoru 1-1 yaptı.75. dakikada Kayserispor'da Onur Bulut sarı kart gördü.86. dakikada Kayserispor'da Olivier Kemen sarı kart grödü.88. dakikada Kayserispor'da Onur Bulut kırmızı kart gördü.90+3'te Mame Thiam golü attı. Kayserispor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşmadan Kayserispor 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 10 yaparak 14. sıraya yerleşti.Fatih Karagümrük ise 18 puanda kalarak 7. sırada yer aldı.Süper Lig 12. hafta maç programında Kayserispor, 07.11.2021 Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile deplasmanda oynarken, Fatih Karagümrük, 07.11.2021 Pazar günü saat 16.00'da evinde Galatasaray ile oynayacak.
Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;
Kaynak:TFF