Kayserispor 0 - Beşiktaş 2
Spor Toto Süper Lig 20. Hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor’u 2-0 yendi.RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 2. Dakikasında Beşiktaş, Nathan Redmond ile 1-0 öne geçti.4. dakikada Beşiktaş’ta Romain Saiss sarı kart gördü.23. dakikada Kayserispor’da Bernard Mensah sarı kart gördü.
33. dakikada Beşiktaş’ta Nathan Redmond sarı kart gördü.42. dakikada Beşiktaş, Salih Uçan ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
70. Dakikada Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Jackson Muleka oyundan çıktılar.Yerine Vincent Aboubakar ve Dele Alli oyuna girdiler.72. dakikada Kayserispor’da Miguel Cardoso oyundan çıktı.Yerine İlhan Parlak oyuna girdi.
83. Dakikada Kayserispor’da Bernard Mensah oyundan çıktı.Yerine Ramazan Civelek oyuna girdi.90. dakikada Beşiktaş’ta Nathan Redmond ve Salih Uçan oyundan çıktılar.Yerine Welinton Necip Uysal oyuna girdiler.90+4. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier kıtmızı kartla oyuna dışında kaldı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendi.
Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF