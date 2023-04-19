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Kayserispor 0 - Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Lig 30.hafta maçında Kayserispor evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

19 Nisan 2023 Çarşamba 18:46
Kayserispor 0 - Kasımpaşa 0

Kayserispor 0 - Kasımpaşa 0

   Spor Toto Süper Lig 30.hafta maçında Kayserispor evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.RHG Enertürk Enerji stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 11.dakikasında Kasımpaşa’da Fode Koita sarı kart gördü.12.dakikada Kayserispor’da Olivier Kemen sarı kart gördü.30.dakikada Kasımpaşa’da Mickael Tırpan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Kasımpaşa’da Mounir Chouiar yerini Mustafa Eskihellaç’a bıraktı.65.dakikada Kayserispor’da Yaw Ackah yerini Miguel Cardoso’ya bıraktı.Kasımpaşa’da ise Haris Hajradinovic yerini Valentin Eysseric’e bıraktı.

   76.dakikada Kayserispor’da Joseph Attamah ve Mario Gavranovic oyundan çıktılar.Yerine Carlos Mane ve Bernard Mensah oyuna girdiler.82.dakikada Kasımpaşa’da Fode Koita yerini Stephane Bahoken’e bıraktı.Kayserispor’da ise Emrah Başsan yerini Ramazan Civelek’e bıraktı.90+3.dakikada Kasımpaşa'da Papy Djilobodji kırmızı kart gördü.90+4.dakikada Kasımpaşa'da Mamadou Fall yerini Tarkan Serbest'e bıraktı.

   Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Kayserispor evinde Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.Bu sonuçla Kayserispor puanını 45 yaparken, Kasımpaşa puanını 33 yaptı.

Süper Lig 31. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 19.04.2023 19:07
Anahtar Kelimeler:
KayserisporKasımpaşa
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