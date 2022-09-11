Kayserispor 1 - Antalyaspor 0
Spor Toto Süper Lig 6. Hafta Maçında Kayserispor evinde Antalyaspor'u 1-0 yendi.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bahattin Şimşek,İlker Takpak ve Selahattin Altay hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor'da Mario Gavranovic yerini İlhan Parlak'a bıraktı.54. dakikda Kayserispor, Mame Thiam ile 1-0 öne geçti.59. dakikada Antalyaspor'da Luiz Adriano, Hakan Özmert'in yerine oyuna girdi.69. dakikada Antalyaspor'da Alassane Ndao, Fernando oyundan çıktı.Yerine Sinan Gümüş,Ufuk Akyol oyuna girdi.
76. dakikada Kayserispor'da Miguel Cardoso sarı kart gördü.77. dakikada Antayspor'da Fedor Kudryashov sarı kart gördü.82. dakikada Kayserispor'da Miguel Cardoso ,Ramazan Civelek oyundan çıktılar.Olivier Kemen,Gökhan Sazdağı oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Antalyaspor'da Sherel Floranus, Soner Aydoğdu oyundan çıktı.Yerine Bünyamin Balcı,Shoya Nakajima oyuna girdi.89. dakikada Kayserispor'da Lionel Carole sarı kart gördü.90. dakikada Kayserispor'da Bernard Mensah yerini Yaw Ackah'a bıraktı. 90. dakikada Güray Vural sarı kart gördü.Uzatma dakikalarında Kayserispor'da Gustavo Campanharo oyundan çıktı.Yerine Anthony Uzodimma oyuna girdi.Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu donuçla Kayserispor puanını 9 yaparken, Antalyaspor 6 puanda kaldı.
Kayserispor:Bilal Bayazit,Dimitrios Kolovetsios,Lionel Carole,Ramazan Civelek,Onur Bulut,Arif Kocaman,Bernard Mensah,Gustavo Campanharo,Miguel Cardoso,Mario Gavranovic,Mame Thiam
Süper Lig 6. Hafta Maç Sonuçları;
Süper Lig 6. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 7. Hafta Maç Programı;
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