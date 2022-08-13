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Kayserispor 1 - Istanbulspor 0

Spor Toto Süper Lig 2. Hafta maçında Kayserispor evinde İstanbulspor’u 1-0 yendi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:47
Kayserispor 1 - Istanbulspor 0

Kayserispor 1 - Istanbulspor 0

   Spor Toto Süper Lig 2. Hafta maçında Kayserispor evinde İstanbulspor’u 1-0 yendi.Karşılaşmanın 4. Dakikasında Kayserispor, Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçti.32. dakikada Kayserispor’da Migıel Cardoso sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. Dakikada İstanbulspor’da Ali Yaşar sarı kart gördü.62. dakikada Kayserispor’da Andrea Bertolacci sarı kart gördü.58. dakikada İstanbulspor’da Ferhat Yazgan, Kristal Abazaj oyundan çıktı.yerine Muammer Sarıkaya ve Valon Ethemi oyuna girdi.67. dakikada Kayserispor’da Andrea Bertolacci çıktı.yerine Bernard Mensah oyuna girdi.Aynı dakika içinde İstanbulspor’da da Oğuzhan Berber çıktı yerine kağan Bağış oyuna girdi.

   76. dakikada Istanbulspor’da Duhan Aksu  sarı kart gördü.83. dakikada Kayserispor’da Mario Gavranovic ve Miguel  Cardoso oyundan çıktı.Yerine Mustafa Pektemek ve Yaw Ackah oyuna girdi.86. dakikada İstanbulspor’da Okan Erdoğan oyundan çıkarken yerine Patrick Ebert oyuna girdi.87. dakikada Kayserispor’da Yaw Ackah sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor evinde İstanbulspor’u 1-0 yendi.

Anahtar Kelimeler:
Kayserisporİstanbulspor
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