Kayserispor 1 - Konyaspor 2

Spor Toto Süper Lig 14. Hafta maçında Kayserispor evinde Konyaspor'a 2-1 yenildi.RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti.karşılaşmanın 8. Dakikasında Kayserispor Macid Hosseini ile 1-0 öne geçti.9. dakikada Konyaspor Francisco Calvo ile skoru 1-1 yaptı.20. dakikada Kayserispor’da Emrah Baysan sarı kart gördü.22. dakikada Konyaspor Mame Biram Diouf’un penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.37. dakikada Kayserispor’da baro Gavranovic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. Dakikada Konyaspor’da Bruna Paz sarı kart gördü.61. dakikada Kayserispor’da Mame Thiam ve Guztavo Campanharo oyundan çıktı.Yerine Mustafa Pektemek ve Ali Karimi oyuna girdi. 65. Dakikada Konyaspor’da Bruna Paz oyundan çıktı.Yerine Oğulcan Ülgün oyuna girdi.66. dakikada Konyaspor’da Oğulcan Ülgün sarı kart gördü.68. dakikada Konyaspor’da Gullherme sarı kart gördü.71. dakikada Kayserispor’da Olivier kemen oyundan çıktı.yerine Gökhan Sazdağı oyuna girdi.78. dakikada Konyaspor’da Konrad Michalak oyundan çıktı.Yerine Amilton oyuna girdi.80. dakikada Kayserispor’da Dimitrios Kolovetsios ve Emrah Başsan oyundan çıktılar.yerine İlhan Parlak ve Carlos Mane oyuna girdiler.89. dakikada Kayserispor'da Gökhan Sazdağı sarı kart gördü.90. dakikada Konyaspor'da Soner Dikmen ve Zymer Bytyqi oyundan çıktılar.Yerine Kahraman Demirtaş ve Robert Muric oyuna girdiler.90+2. dakikada Kayserispor'da Majid Hosseini sarı kart gördü.90+3. dakikada Konyaspor'da hamilton sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor evinde Konyaspor’a 2-1 yenildi.Bu sonuçla Konyaspor puanını 24 yaparken, Kayserispor 23 puanda kaldı.

Kayserispor:Bilal Bayazit, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Onur Bulut, Olivier Kemen, Emrah Başsan, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Mario Gavranovic, Mame Thiam

Teknik Direktör:Çağdaş Atan

Konyaspor:Ibrahim Sehic, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Konrad Michalak, Bruno Paz, Zymer Bytyqi, Mame Biram Diouf

Teknik Direktör:İlhan Palut