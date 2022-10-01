Kayserispor 1 - Trabzonspor 2

Spor Toto Süper Lig 8. Hafta maçında Kayserispor evinde Trabzonspor’a 2-1 yenildi.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 14. Dakikasında Trabzonspor’da Trezeguet sarı kart gördü.24. dakikada Kayserispor Mario Gavranovic ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. Dakikada Kayserispor’da Mario Gavranovic sarı kart gördü.64. dakikada Trabzonspor’da Vitor Hugo, Manolis Siopis ve Abdülkadir Ömür oyundan çıktılar.Yerine Yusuf Yazıcı, Stefano Denswil ve Enis Bardhi oyuna girdiler.68. dakikada Kayserispor’da Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek oyundan çıktılar.Yerine İlhan Parlak ve Gökhan Sazdağı oyuna girdiler.73. dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik oyundan çıktı.Yerine Umut Bozok oyuna girdi.77. dakikada Kayserispor’da Umut Bulut sarı kart gördü.78. dakikada Trabzonspor, Anastasios Bakasetas penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.83. dakikada Trabzonspor, Umut Bozok ile skoru 2-1 yaptı.87. dakikada Kayserispor'da Miguel Cardoso, Bernard Mensah ve Gustavo Campanharo oyundan çıktılar.Yerine Emrah Baysan, Andrea Bertolacci ve Mustafa Pektemek oyuna girdiler.88. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, oyundan çıkarken, yerine Doğucan Haspolat oyuna girdi.90. dakikada Trabzonspor'da Marc Bartra sarı kart gördü.90+2. dakikada Trabzonspor'da Eren Elmalı sarı kart gördü.90+4. dakikada Trabzonspor'da Maxi Gomez sarı kart gördü.90+5. dakikada Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor evinde Trabzonspor’a 2-1 yenildi.Bu sonuçla Kayserispor puanını 12 puanda kalırken, Trabzonspor 16 puan oldu.

Kayserispor:Bilal Bayazit, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Mario Gavranovic, Mame Thiam

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Trezeguet, Maxi Gomez