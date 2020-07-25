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Kayserispor 1 - Trabzonspor 2

 Kayserispor evinde Trabzonspor'a 2-1 yenikdi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 22:42
Kayserispor 1 - Trabzonspor 2

Kayserispor 1 - Trabzonspor 2

   Kayserispor evinde Trabzonspor'a 2-1 yenikdi.Maçın 18. dakikasında Campi'nin yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü. Kayserispor'da Henrique, 38. dakikada bomboş pozisyonda vuruşunu Uğurcan çıkardı. Dönen topa Henrique'nin yeniden vuruşunu Uğurcan yeden kalkarak bir kez daha kurtardı. İlk yarı golsüz berabere sona erdi.

İkinci Yarı

    Maçın 52. dakikasında Kravets'in vuruşunu Novak çizgiden çıkardı. Trabzonspor, 63. dakikada Novak ile 1-0 öne geçti. Kayserispor, 86. dakikada Henrique'nin penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı. Trabzonspor, Sörloth'un 90+5. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

 

Anahtar Kelimeler:
KayserisporTrabzonspor
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