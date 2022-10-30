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Kayserispor 2 - A.Demirspor 2

Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Kayserispor evinde Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

30 Ekim 2022 Pazar 19:10
Kayserispor 2 - A.Demirspor 2

Kayserispor 2 - A.Demirspor 2

    Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Kayserispor evinde Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.Karşılaşmanın 8. Dakikasında Kayserispor’da Ramazan Civelek sarı kart gördü.12. dakikada Adana Demirspor Badou Ndiaye ile skoru 1-0 yaptı.26. dakikada Kayserispor’da Bernard Mensah sarı kart gördü.38. dakikada Adana Demirspor’da Badou Ndiaye sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. Dakikada Kayserispor’da Olivier Kemen ve Ramazan Civelek oyundan çıktılar.Yerine Miguel Cardoso ve Gökhan Sazdağı oyuna girdiler.61. dakikada Adana Demirspor’da  Babajide Akintola ve Emre Akbaba oyundan çıktılar.yerine Yusuf Sarı ve Fredrik Gulbrandsen oyuna girdiler.65. dakikada Adana Demirspor Henry Onyekuru ile skoru 2-0 yaptı.67. dakikada Kayserispor, Mario Gavranovic ile skoru 2-1 yaptı.

   72. dakikada Kayserispor’da Ali Karimi ve Mame Thiam oyundan çıktılar.Yerine Emrah Başsan ve Carlos Mane oyuna girdiler.78. dakikada Kayserispor’da Majid Hosseini sarı kart gördü.79. dakikada Adana Demirspor’da Henry Onyekuru yerini Britt Assombalonga’ya bıraktı.82. dakikada Kayserispor Miguel Cardoso ile skoru 2-2 yaptı.87. dakikada Adana Demirspor’da Benjamin Stambouli yerini Gökhan İnler’e bıraktı.89. dakikada Kayserispor’da Mario Gavranovic yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor evinde Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Kayserispor puanını 20 yaparken, Adana Demirspor 23 puan oldu.

Kayserispor:Bilal Bayazit, Majid Hosseini, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Ali Karimi, Olivier Kemen, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Mario Gavranovic, Mame Thiam    

Teknik Direktör:Çağdaş Atan

Adana Demirspor:Ertaç Özbir, Semih Güler, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Babajide Akintola, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Kevin Rodrigues, Benjamin Stambouli    

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Anahtar Kelimeler:
Kayserispor
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