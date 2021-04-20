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Kayserispor 2 - Gençlerbirliği 2

Süper Lig'de 36. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldılar.

20 Nisan 2021 Salı 18:09
Kayserispor 2 - Gençlerbirliği 2

Kayserispor 2 - Gençlerbirliği 2

   Süper Lig'de 36. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldılar.Karşılaşmanın 38. dakikasında İH Kayserispor,Pedro Henrique ile 1-0 öne geçti.İlk yarı 1-0 sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Gençlerbirliği, Piris ile durumu 1-1 yaptı.51. dakikada Gençlerbirliği, Bogdan Stancu ile 2-1 öne geçti.80. dakikada İH Kayserispor, İlhan Parlak ile maçta 2-2 beraberliği yakaladılar.Maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 

   Bu sonuçla Gençlerbirliği, puanını 32'e yükseltmesine rağmen düşme hattından kurtulamadı. Kayserispor ise haftayı 35 puanla tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 83 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 83 Paz), Aziz Eraltay, Lennon, Attamah (Dk. 68 İlhan Parlak), Muğdat Çelik (Dk. 54 Muhar), Pedro Henrique, Avramovski, Alibec (Dk. 54 Maglica)

Gençlerbirliği: Übeyt Adıyaman, Rahmetullah Berişberk (Dk. 68 Sio), Metehan Mert, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen (Dk. 46 Mustafa Hüseyin Seyhan), Candeias, Piris da Motta, Polomat (Dk. 46 Ayite), Lima, Stancu (Dk. 83 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 39 Pedro Henrique Dk. 80 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 46 Piris da Motta, Dk. 50 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 17 Muğdat Çelik, Dk. 27 Uğur Demirok, Dk. 53 Avramovski, Dk. 75 Pedro Henrique, Kolovetsios (Maç bittikten sonra) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 63 Übeyt Adıyaman, (Dk. 90+2 Lima) (Gençlerbirliği)

Son Güncelleme: 20.04.2021 18:24
Anahtar Kelimeler:
Hes Kablo KayserisporGençlerbirliği
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