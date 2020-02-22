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Kayserispor 2 -Konyaspor 2

 Kayserispor 2-0 yenik götürdüğü karşılaşmayı son dakiakalarda yediği gollerle berabere bitirdi.

22 Şubat 2020 Cumartesi 16:54
Kayserispor 2 -Konyaspor 2

Kayserispor 2 -Konyaspor 2

   Kayserispor 2-0 yenik götürdüğü karşılaşmayı son dakiakalarda yediği gollerle berabere bitirdi.Kayserispor Konyaspor maçı ile Süper Lig'de 23. hafta heyecanı sürdü. Deplasmanda 2-0 öne geçmeyi başaran Konyaspor, Kayserispor'un geri dönüşüne engel olamadı. 86'da 3-1'i kaçıran Konya, 87'de dönen topta skorun 2-2'ye gelmesine engel olamadı ve tehlike hattından uzaklaşma şansını tepti.

    Süper Lig’in 23. haftasında alt sıralardaki mücadelede Kayserispor’la Konyaspor, Kayseri’de bir araya geldi. Nefes kesen mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.Maçta 44’te skoru 2-0 yapan konuk ekip Konyaspor, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi puanını 16’ya, Konyaspor ise 21’e yükseltti.

Anahtar Kelimeler:
KayserisporKonyaspor
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