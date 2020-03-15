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Kayserispor 2 - Yeni Malatyaspor 1

Kayserispor evinde Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek altın değerini 3 puanı aldı.

15 Mart 2020 Pazar 15:19
Kayserispor 2 - Yeni Malatyaspor 1

Kayserispor 2 - Yeni Malatyaspor 1

   Kayserispor evinde Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek altın değerini 3 puanı aldı.Bu sonuçla Kayserispor puanını 22'e çıkarırken, Yeni Malatyaspor 25 puanda kaldı.Kayserispor maçın 22.ci dakikasında Mesanovic'in vuruşu ile 1-0 öne geçti.42.ci dakikada Pedro Henrique ceza sahası dışından yaptığı vuruşta  durumu 2-0'a getirdi.70.ci dakikada Kjartansson'un kafa vuruşu ile Yeni Malatyaspor'un tek golünü attı.Karşılaşmada başka gol olmayınca maçı Kayserispor 2-1 kazandı.

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin Acar, Campanharo, Pedro Henrique, Djedje, Mensah, Mesanovic

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut

 

Anahtar Kelimeler:
HK KayserisporYeni Malatyaspor
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