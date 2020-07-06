Kayserispor 3 - Beşiktaş 1

Kayserispor evinde Beşiktaş'ı 3-1 yenerek son derece önemli 3 puanın sahibi oldu.Süper Lig'de 30. hafta Kayserispor Beşiktaş maçı ile sona erdi. Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kayserispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Hem zirve yarışını hem de kümede kalma mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan 3-1'lik skorla Kayserispor oldu.Kayserispor 51'de Hasan Hüseyin Acar'la öne geçti. 74. dakikada Beşiktaş Atiba ile beraberliği yakaladı.Hasan Hüseyin 83'te ise inanılmaz bir frikik golü attı ve skoru 2-1 yaptı. Son sözü ise 86'da Kravets söyledi: 3-1.

Kayserispor 31 puana çıkarken haftayı 14. sırada tamamladı. Beşiktaş ise Galatasaray'ın yenildiği, Sivasspor'un ise berabere kaldığı haftada kazanarak Galatasaray'ı geip 4. sıraya yerleşme şansını tepti. Beşiktaş 50 puanla 5. sırada kaldı.