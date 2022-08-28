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 Kayserispor 3 - Giresunspor 0

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta maçında Kayserispor evinde Giresunspor’u 3-0 yendi.B

28 Ağustos 2022 Pazar 22:35
 Kayserispor 3 - Giresunspor 0

 Kayserispor 3 - Giresunspor 0

   Spor Toto Süper Lig 4. Hafta maçında Kayserispor evinde Giresunspor’u 3-0 yendi.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Serper Barış Saka,Serkan Çimen, İbrahim Bozbey hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmada  22. dakikada Onur Bulut,Kayserispor’u 1-0 öne geçirdi. 45. Dakikada Giresunspor’da Alexis Perez sarı kart gördü.45+5. dakikada Mame Thiam penaltı vuruşundan yararlanamadı.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 72. dakikada Gavranovic'in golüyle Kayserispor farkı 2'ye yükseltti.74. dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ sarı kart gördü.84. dakikada Kayserispor’da Dimitrios Kolovetsios sarı kart gördü.87. dakikada Ramazan Civelek ile Kayserispor skoru 3-0 yaptı.Karşılaşma Kayserispor’un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Bu sonuçla Kayserispor puanını 6 yaparken, Giresunspor 6 puanda kaldı.

Kayserispor:Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Macid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios,Lionel Carole,Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Ramazan Civelek, Carlos Mane, Mame Thiam, İlhan Parlak

Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Robert Andreas Mejia, Murat Cem Akpınar, Vuran Savicevic, Serginho, Borja Sainz, Rijad Bajic

Anahtar Kelimeler:
KayserisporGiresunspor
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