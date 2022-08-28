Kayserispor 3 - Giresunspor 0
Spor Toto Süper Lig 4. Hafta maçında Kayserispor evinde Giresunspor’u 3-0 yendi.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Serper Barış Saka,Serkan Çimen, İbrahim Bozbey hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmada 22. dakikada Onur Bulut,Kayserispor’u 1-0 öne geçirdi. 45. Dakikada Giresunspor’da Alexis Perez sarı kart gördü.45+5. dakikada Mame Thiam penaltı vuruşundan yararlanamadı.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 6 yaparken, Giresunspor 6 puanda kaldı.
Kayserispor:Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Macid Hosseini, Dimitrios Kolovetsios,Lionel Carole,Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Ramazan Civelek, Carlos Mane, Mame Thiam, İlhan Parlak
Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Robert Andreas Mejia, Murat Cem Akpınar, Vuran Savicevic, Serginho, Borja Sainz, Rijad Bajic