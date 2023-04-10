Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kayserispor 3 - Ümraniyespor 1

Spor Toto Süper Lig 28.hafta maçında Kayserispor evinde Ümraniyespor’u 3-1 yendi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 18:01
Kayserispor 3 - Ümraniyespor 1

Kayserispor 3 - Ümraniyespor 1

   Spor Toto Süper Lig 28.hafta maçında Kayserispor evinde Ümraniyespor’u 3-1 yendi.RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük, İlker Takpak ve Murat Temel hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 31.dakikasında Kayserispor Mame Thiam’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.44.dakikada Kayserispor’da Olivier Kemen sarı kart gördü.45.dakikada Ümraniyespor Umut Nayır ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 53.dakikada Kayserispor, Bernard Mensah ile 2-1 öne geçti.59.dakikada Ümraniyespor’da Antonio Mrsic sarı kart gördü.62.dakikada Ümraniyespor’da onur Ayık ve Antonio Mrsic oyundan çıktılar.Yerine Grealdo ve dural Avounou oyuna girdiler.

   73.dakikada Kayserispor’da Mario Gavranovic yerini Carlos mane’ye bıraktı.74.dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak yerini Olarenwaju Kayode’ye bıraktı.82.dakikada Kayserispor’da Mame Thiam yerini İlhan Parlak’a bıraktı.

   85.dakikada Ümraniyespor’da Serkan Göksu ve Jesse Sekidika oyundan çıktılar.Yerine Adel Bettaleb ve Valentin Gheorghe oyuna girdiler.87.dakikada Ümraniyespor’da Isaac Sackey sarı kart gördü.88.dakikada Kayserispor’da Emrah Başsan oyundan çıktı.Yerine Arif Kocaman oyuna girdi.90+1.dakikada Kayserispor’da İlhan Parlak ve Yaw Ackah sarı kart gördü.90+5.dakikada Kayserispor’da Müguel Cardoso, Ümraniyespor’da Kartal Kayra Yılmaz sarı kart gördüler.90+8.dakikada Ümraniyespor’da Isaac Sackey ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.90+9.dakikada Kayserispor, Carlos Mane ile skoru 3-1 yaptı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor evinde Ümraniyespor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla Kayserispor puanını 44 yaparken, Ümraniyespor 23 puanda kaldı.

Süper Lig 29.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
KayserisporÜmraniyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş 3 - Giresunspor 1
Beşiktaş 3 - Giresunspor 1
DG Sivasspor 1 - Başakşehir FK 1
DG Sivasspor 1 - Başakşehir FK 1
Kasımpaşa üç puanı iki golle aldı...Kasımpaşa 2 - Trabzonspor 0
Kasımpaşa üç puanı iki golle aldı...Kasımpaşa 2 - Trabzonspor 0
Ankaragücü'nden kritik üç puan...MKE Ankaragücü 3 - İstanbulspor 2
Ankaragücü'nden kritik üç puan...MKE Ankaragücü 3 - İstanbulspor 2
Konyaspor 1 - Antalyaspor 1
Konyaspor 1 - Antalyaspor 1
Fenerbahçe Euroleague'te Play-Off'u garantiledi | Fenerbahçe 103- Anadolu Efes 86
Fenerbahçe Euroleague'te Play-Off'u garantiledi | Fenerbahçe 103- Anadolu Efes 86
Fenerbahçe yarı finalde...Fenerbahçe 4 - Kayserispor 1
Fenerbahçe yarı finalde...Fenerbahçe 4 - Kayserispor 1
Fenerbahçe Opet'ten final için dev avantaj
Fenerbahçe Opet'ten final için dev avantaj
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan'da Koşulacak
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan'da Koşulacak
Başakşehir FK, Galatasaray'ı kupada eleyerek yarı finale adını yazdırdı....
Başakşehir FK, Galatasaray'ı kupada eleyerek yarı finale adını yazdırdı....

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim