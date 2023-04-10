Kayserispor 3 - Ümraniyespor 1

Spor Toto Süper Lig 28.hafta maçında Kayserispor evinde Ümraniyespor’u 3-1 yendi.RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük, İlker Takpak ve Murat Temel hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 31.dakikasında Kayserispor Mame Thiam’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.44.dakikada Kayserispor’da Olivier Kemen sarı kart gördü.45.dakikada Ümraniyespor Umut Nayır ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 53.dakikada Kayserispor, Bernard Mensah ile 2-1 öne geçti.59.dakikada Ümraniyespor’da Antonio Mrsic sarı kart gördü.62.dakikada Ümraniyespor’da onur Ayık ve Antonio Mrsic oyundan çıktılar.Yerine Grealdo ve dural Avounou oyuna girdiler.

73.dakikada Kayserispor’da Mario Gavranovic yerini Carlos mane’ye bıraktı.74.dakikada Ümraniyespor’da Oğuz Gürbulak yerini Olarenwaju Kayode’ye bıraktı.82.dakikada Kayserispor’da Mame Thiam yerini İlhan Parlak’a bıraktı.

85.dakikada Ümraniyespor’da Serkan Göksu ve Jesse Sekidika oyundan çıktılar.Yerine Adel Bettaleb ve Valentin Gheorghe oyuna girdiler.87.dakikada Ümraniyespor’da Isaac Sackey sarı kart gördü.88.dakikada Kayserispor’da Emrah Başsan oyundan çıktı.Yerine Arif Kocaman oyuna girdi.90+1.dakikada Kayserispor’da İlhan Parlak ve Yaw Ackah sarı kart gördü.90+5.dakikada Kayserispor’da Müguel Cardoso, Ümraniyespor’da Kartal Kayra Yılmaz sarı kart gördüler.90+8.dakikada Ümraniyespor’da Isaac Sackey ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.90+9.dakikada Kayserispor, Carlos Mane ile skoru 3-1 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor evinde Ümraniyespor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla Kayserispor puanını 44 yaparken, Ümraniyespor 23 puanda kaldı.

Süper Lig 29.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF