Kayserispor 4 - DG Sivasspor 1

Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Kayserispor evinde DG Sivasspor’u 4-1 yendi.RNG Enertük Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Arda Kardeşler, mehmet Emin Tuğral ve Berkan Çimen hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 23. Dakikasında Kayserispor, Majid Hosseini ile 1-0 öne geçti.25. dakikada DG Sivasspor’da Caner Osmanpaşa sarı kart gördü.31. dakikada Kayserispor Oliver Kemen ile skoru 2-0 yaptı.40. dakikada DG Sivasspor’da Fredrik Ulvestad sarı kart gördü.41. dakikada Kayserispor Gökhan Sazdağı ile 3-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında DG Sivasspor’da Abdül Keita, Fredrid Ulvestad ve Max gradel oyundan çıktılar.Yerine Alaaddin Okumuş, Hakan Arslan ve Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdiler.52. dakikada DG Sivasspor’da Robin Yalçın ile skoru 3-1 yaptı..55. dakikada DG Sivasspor’da Erdoğan Yeşilyurt sarı kart gördü.

66. Dakikada DG Sivasspor’da Ahmed Musa oyundan çıktı.Yerine Karol Angielski oyuna girdi.69. dakikada Kayserispor Olivier Kemen ike 4-1 öne geçti.72. dakikada Kayserispor’da Bernard Mensah ve Lionel Carole oyundan çıktılar.Yerine Ramazan Civelek ve Anthony Uzodimma oyuna girdiler.

79. Dakikada Kayserispor’da Majid Hossini sarı kart gördü.80. dakikada DG Sivasspor’da Robin Yalçın ve Ziya Erdal sarı kart gördü.85. dakikada Kayserispor’da Carlos Mane ve Olivier Kemen oyundan çıktılar.Yerine Emrah Başaran ve Ali Karimi oyuna girdiler.90. dakikada DG Sivasspor’da Clinton N’Jie oyundan çıktı.Yerine Uğur Çiftçi oyuna girdi.Kayserispor’da Gökhan Sazdağı oyundan çıktı.Yerine Talha Sarıarslan oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor evinde DG Sivasspor’u 4-1 yendi.

Süper Lig 20.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF