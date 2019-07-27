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Kayserispor 59 dakikada 9 gol yedi...Hakem maçı 60. dakika da erken bitirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'da oynadığı hazırlık maçı 59 dakikada 9 gol yemes, sebebiyle hakem tarafından 60. dakikada sona erdirildi.

Kayserispor 59 dakikada 9 gol yedi...Hakem maçı 60. dakika da erken bitirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'da oynadığı hazırlık maçı 59 dakikada 9 gol yemes, sebebiyle hakem tarafından 60. dakikada sona erdirildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 07:33
Kayserispor 59 dakikada 9 gol yedi...Hakem maçı 60. dakika da erken bitirdi.

Kayserispor 59 dakikada 9 gol yedi...Hakem maçı 60. dakika da erken bitirdi.

   İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'da oynadığı hazırlık maçı 59 dakikada 9 gol yemes, sebebiyle hakem tarafından 60. dakikada sona erdirildi.Kayserispor Freiburg maçında gol yağmuru. Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, Alman temsilcisi Freiburg ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 9-1 kaybetti. İlk maçta rakibine 2-0 yenilen sarı kırmızılılar, ikinci maçın 59. dakikasında 9-1 geriye düşünce 75. dakikada bitmesi gereken mücadele 60. dakikada sonlandırıldı. Kayserispor konuyla ilgili açıklama yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren İstiklal Mobilya Kayserispor, Freiburg ile üst üste iki maç yaparken ilk maçı 2-0 kaybeden sarı kırmızılılar, 60 dakika süren ikinci maçı 9-1 mağlup bitirdi.

Alman ekibinin golleri Brandon Borrello (3), Marco Terrazzino (2), Lucas Höler (2), Yoric Ravet ve Jerome Gondorf’tan geldi. Kayserispor’un maçtaki tek golünü ise 2004 doğumlu Emre Demir kaydetti.

İlk maçta birçoğu A takım oyuncusundan oluşan bir kadroyla sahaya çıkan Kayserispor, ikinci maçta altyapıda forma giyen futbolculardan kurulu bir takımla mücadele etti.

Kayserispor ile Freiburg arasındaki iki maç da 25’er dakikalık 3 devre ile toplamda 75 dakika oynanacak şekilde planlanmıştı.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor9 Gol
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