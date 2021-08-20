Kayserispor-Adana Demirspor puanları paylaştı
Süper Lig ikinci haftasında Kayserispor evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 17. dakikada Kayserispor Gökhan Sazdağı ile öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını Kayserispor 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada Adana demirspor , Babajide Akintola ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın kalan dakikalarda başka gol olmadı, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sonae erdi.
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Rassoul, Tayyib, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli