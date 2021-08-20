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Kayserispor-Adana Demirspor puanları paylaştı

 Süper Lig ikinci haftasında Kayserispor evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.

20 Ağustos 2021 Cuma 22:16
Kayserispor-Adana Demirspor puanları paylaştı

Kayserispor-Adana Demirspor puanları paylaştı

   Süper Lig ikinci haftasında Kayserispor evinde Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın 17. dakikada Kayserispor Gökhan Sazdağı ile öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını Kayserispor 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada Adana demirspor , Babajide Akintola ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın kalan dakikalarda başka gol olmadı, 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sonae erdi. 

Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Uğur Demirok, Carole, Gökhan Sazdağı, İbrahim, Attamah, Ramazan, Mane, Emrah Başsan, İlhan Parlak

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Rassoul, Tayyib, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli

   

Son Güncelleme: 20.08.2021 22:20
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğKayserisporAdana Demirspor
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