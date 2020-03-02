Kayserispor altın değerinde 3 puan aldı

Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor Göztepe'yi 1-0 yenerek altın değerinde 3 puan aldı ve puanını 19'a çıkardı.Kayserispor Göztepe maçı ile Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi sona erdi. Kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Kayserispor, konuğu Göztepe'yi tek golle devirdi ve 19 puana yükselerek düşme hattının üstündeki Konyaspor'la farkı üçe indirdi. Ev sahibi yenilmezlik serisini dört maça çıkardı. 34 puanda kalan Göz Göz'ün ise beş maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.Bu sonuçla 19 puana yükselen Kayserispor, son sırada kalsa da 15. sıradaki Konyaspor’la farkı üçe indirmeyi başardı ve dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Maddi zorluklar içinde olan ve kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, Robert Prosinecki yönetiminde bu seriden 8 puan çıkardı.Ev sahibi Kayserispor, Muris Mesanovic’in 71. dakikada kaydettiği golle üç puana uzanırken maç eksiğiyle Göztepe 34 puanda kaldı. Göz Göz’ün beş maçlık yenilmezlik serisi renktaşına karşı bozulmuş oldu.