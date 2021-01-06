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Kayserispor deplasmanda kazandı I Y.Denizispor 0 - HK Kayserispor 1

Süper Lig 17. hafta  Yukatel Denizlispor evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenildi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 16:42
Kayserispor deplasmanda kazandı I Y.Denizispor 0 - HK Kayserispor 1

HK Kayserispor deplasmanda kazandı I Y.Denizispor 0- HK Kayserispor 1

   Süper Lig 17. hafta  Yukatel Denizlispor evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmada 12. dakikada   Rodallega'nın attığı gol VAR sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.21. dakikada Pedro Henrique, Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.40. dakikada Recep Niyaz'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Sagal'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Doğan Alemdar, topu çeldi.85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Mesanovic'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Hes Kablo Kayserispor, 3 puanı alan taraf oldu.

   Bu galibiyetin ardından puanını 13'e yükselten konuk ekip Hes Kablo Kayserispor 20. sıraya yerleşirken, ev sahibi Yukatel Denizlispor ise aynı puanla kendisine 19. sırada yer buldu.

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Bergdich, Bakalorz (Dk. 72 Sacko), Özer Özdemir (Dk. 46 Dossevi), Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Pedro Henrique (Dk. 90 İlhan Parlak), Avramovski (Dk. 76 Fernandes), Lennon (Dk. 90 Nurettin Korkmaz), Alibec (Dk. 82 Kanga)

Gol: Dk. 21 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Alibec, Dk. 35 Pedro Henrique, Dk. 54 Ackah, Dk. 72 Avramovski, Dk. 86 Doğan Alemdar, Dk. 90+2 Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 34 Muhammet Özkal, Dk. 62 Fabiano (Yukatel Denizlispor)

Son Güncelleme: 07.01.2021 01:52
Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporHes Kablo Kayserispor
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