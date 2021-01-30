Kayserispor deplasmanda uzatmalarda güldü

Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa 90+4 yediği golle Kayserispor''a 1-0 yenildi.İki takımın da karşılıklı ataklarıyla geçen maçta gol, uzatmada geldi.90+4. dakikada gelen gol, Kayserispor’u düşme hattından bir adım yukarıya taşıdı. Toplam 31 şutun çekildiği karşılaşmada takımlar, yakaladıkları fırsatları harcarken, uzatmada gelen gol maçın skorunu belirledi.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşmada 8. dakikada Kasımpaşa Yusuf'un çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.22. dakikada Hes Kablo Kayserispor Maglica, karşı karşıya kaldığı Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek topu boş kaleye göndermek istedi ancak soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.45. dakikada Maglica'nın yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran kale çizgisi üzerinde 2 hamlede topu kontrol etti.



Karşılaşmanın ikinci yarısında 71. dakikada Hodzic'in şutunu kaleci Doğan Alemdar kontrol etti.90+1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Hodzic'in savunmanın arkasına pasında sol çaprazda topla buluşan Varga'nın çıkardığı şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.90+4. dakikada Hes Kablo Kayserispor Uğur Demirok'un arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Kayseri ekibi, puanını 22 yaptı. Ligde 10. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 25 puanda kaldı.

Bu galibiyetle Kayserispor puanını 22 yaparken, Kasımpaşa 25 puanda kaldı.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Bercka, Haddadi, Aytaç Kara, Anıl Koç (Kevin Varga dk. 63), Yusuf Erdoğan (Gilbert Koomson dk. 63), Hajradinovic (Yasir Subaşı dk. 75), Bistrovic, Thelin (Armin Hodzic dk. 56)

Teknik direktör: Fuat Çapa

Kaysersipor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Campanharo (Attamah dk. 85) , Kario Muhar, Avramovski, Aaron Lennon (Ramazan Civelek dk. 74), Pedro Henrique (Nurettin Korkmaz dk. 85) , Maglica (İlhan Parlak dk. 62)

Teknik direktör: Dan Petrescu

Gol: Uğur Demirok (90+4) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Luckassen, Aytaç (Kasımpaşa)