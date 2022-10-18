Kayserispor evinde turu rahat geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kayserispor evinde Iğdır Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek bir üst tura geçti.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti.Karşılaşmanın 3. dakikadasında Kayserispor İlhan Parlak ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. dakikada Iğdır Futbol Kulübü Batuhan Kurt ile skoru 1-1 yaptı.84. dakikada Kayserispor Majid Hosseini ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor evinde Iğdır Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turu geçti.

Kayserispor: Cenk Gönen, Majid Hosseini, Ali Karimi, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah, Andrea Bertolacci, Carlos Mane, İlhan Parlak, Mame Thiam

Teknik Direktör.Çağdaş Atan

Iğdır Futbol Kulübü:Özgün Köklü, Emir Miray Köksal, Mehmet Dingil, Hakan Demir, Burak Yamaç, Mehmet Yıldızaç, Tuğkan Kamışoğlu, Muhlis İstemi, Timur Temeltaş, Batuhan Kurt, Halil İbrahim Sönmez

Teknik Direktör:Bayram Toysal