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Kayserispor, Kasımpaşa puanları paylaştı

 Kayserispor galibiyet hasretine Kasımpaşa maçında da devam etti.

Kayserispor, Kasımpaşa puanları paylaştı

 Kayserispor galibiyet hasretine Kasımpaşa maçında da devam etti.

20 Ekim 2019 Pazar 16:03
Kayserispor, Kasımpaşa puanları paylaştı

Kayserispor, Kasımpaşa puanları paylaştı

   Kayserispor galibiyet hasretine Kasımpaşa maçında da devam etti.Süper Lig’in 8. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Hikmet Karaman’ın 7. haftanın sonunda görevden ayrılmasıyla Kayserispor’un başına geçen teknik direktör Samet Aybaba da sarı-kırmızılı takımın galibiyet hasretine son veremedi.

Kasımpaşa 9. dakikada savunmanın büyük hatasından faydalanan Thiam’ın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Kayserispor’un beraberlik golünü ise 56. dakikada Pedro Henrique kaydetti: 1-1. Geride kalan dakikalarda takımlar skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla Kasımpaşa 8 puana yükselirken, Kayserispor da puanını 4 puan yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
KayserisporKasımpaşa
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