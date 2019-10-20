Kayserispor, Kasımpaşa puanları paylaştı

Kayserispor galibiyet hasretine Kasımpaşa maçında da devam etti.Süper Lig’in 8. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Hikmet Karaman’ın 7. haftanın sonunda görevden ayrılmasıyla Kayserispor’un başına geçen teknik direktör Samet Aybaba da sarı-kırmızılı takımın galibiyet hasretine son veremedi.

Kasımpaşa 9. dakikada savunmanın büyük hatasından faydalanan Thiam’ın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Kayserispor’un beraberlik golünü ise 56. dakikada Pedro Henrique kaydetti: 1-1. Geride kalan dakikalarda takımlar skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla Kasımpaşa 8 puana yükselirken, Kayserispor da puanını 4 puan yaptı.

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