Kayserispor son dakikada, Kayserispor 1 - Gaziantep FK 1
Kayserispor evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Kayserispor beraberlik golünü son dakikalarda buldu.Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Kayserispor zor geçen karşılaşmada 1 puanı son dakikalarda bulduğu golle kazandı.Kayserispor Gaziantep FK ile evinde karşılaştı.karşılaşmanın ilk yarısına VAR kararları damgasını vurdu.Kayserispor'un penaltısı ve Gaziantep FK'nin golünün VAR incelemesi sonrası iptal edildiği maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Diego, Sapunaru, Emre, Ddedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Enver, Pedro Henrique, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki
GAZİANTEP FK: Günay, Kana Biyik, Morais, Tosca, Oğuz, Djilobodji, Nogueira, Furkan, Kenan, Maxim, Muhammet
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica