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Kayserispor son dakikada, Kayserispor 1 - Gaziantep FK 1

Kayserispor evinde son derece kıymetli 3 puandan oldu.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:04
Kayserispor son dakikada, Kayserispor 1 - Gaziantep FK 1

Kayserispor son dakikada, Kayserispor 1 - Gaziantep FK 1

     Kayserispor evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Kayserispor beraberlik golünü son dakikalarda buldu.Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Kayserispor zor geçen karşılaşmada 1 puanı son dakikalarda bulduğu golle kazandı.Kayserispor Gaziantep FK ile evinde karşılaştı.karşılaşmanın ilk yarısına VAR kararları damgasını vurdu.Kayserispor'un penaltısı ve Gaziantep FK'nin golünün VAR incelemesi sonrası iptal edildiği maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Gaziantep FK, Maxim'in 62. dakikada attığı şık golle öne 1-0 geçti. Kayserispor, 73. dakikada Mensah'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kayserispor'da Diego, 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını dokuz kişi bıraktı.Kayserispor, 90+2. dakikada Kravetz ile beraberliği yakaladı.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.Bu sonuçla Kayserispor puanını 32 yaparken, Gaziantep FK 42 puana çıktı.

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Diego, Sapunaru, Emre, Ddedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Enver, Pedro Henrique, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

GAZİANTEP FK: Günay, Kana Biyik, Morais, Tosca, Oğuz, Djilobodji, Nogueira, Furkan, Kenan, Maxim, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

Anahtar Kelimeler:
KayserisporGaziantep FK
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