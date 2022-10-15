Kayserispor 2 - Galatasaray 1

Spor Toto Süper Lig 10.hafta maçında Kayserispor evinde Galatasaray’ı 2-1 yendi.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti.Karşılaşmanın 22. Dakikasında Kayserispor Mario Gavranovic ile 1-0 öne geçti.29. dakikada Galatasaray’da Sacha Bey sarı kart gördü.34. dakikada Kayserispor Onur Bulut ile skoru 2-0 yaptı.38. dakikada Kayserispor’da Oliver Kemen sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray’da Dries Mertens, Fredrik Midtsjo ve Yunus Akgün yerine Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica ve Sergio Oliveira oyuna girdiler.56. dakikada Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile golü buldu.Ancak WAR kararı ile gol elle oynama gerekçesiyle iptal oldu.66. dakikada Kayserispor’da Miguel Cardoso sarı kart gördü.67. dakikada Kayserispor’da Olivier Kemen yerini Ali Karimi’ye bıraktı.

75. Dakikada Galatasaray’da Juan Mata yerini Bafetimbi Gomis’e bıraktı.76. dakikada Kayserispor’da Miguel Cardoso yerini Mame Thiam’a bıraktı.82. dakikada Kayserispor’da Mario Gavranovic, Ramazan Civelek ve Bernard Mensah oyundan çıktılar.Yerine Mustafa Pektemek, Emrah Başsan ve Andrea Bertolacci oyuna girdiler.86. dakikada Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile skoru 2-1 yaptı.87. dakikada Galatasaray’da Lucas Torreira yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor evinde Galatasaray’ı 2-1 yendi.Bu sonuçla Kayserispor puanını 16 yaparken, Galatasaray 17 puanda kaldı.

Kayserispor:Bilal Bayazit, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Olivier Kemen, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, Mario Gavranovic

Teknik Direktör:Çağdaş Atan

Galatasaray:Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakçı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjo, Victor Nelsson, Juan Mata, Dries Mertens, Yunus Akgün, Kazımcan Karataş , Mauro Icardi

Teknik Direktör:Okan Buruk

Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF