Kazımcan Karataş Galatasaray’da

Galatasaray Altay'dan Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı.Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada Kazımcan Karataş transferi için Altay ile anlaştıklarını açıkladı.Galatasaray Kulübü'nün konu ile ilgili açıklamasında şöyle denildi;

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Altay Spor Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı

Sol bek mevkisinde oynayan 19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Altay’da 23’ü Süper Lig müsabakası olmak üzere toplam 32 maçta sahaya çıktı. 1733 dakika sahada kalan Karataş, bir gol ve iki asistlik istatistikle sezonu noktaladı.

Kazımcan Karataş’a Galatasaray’a hoş geldin diyor, kendisine sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir kariyer diliyoruz.