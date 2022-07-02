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Kazımcan Karataş Galatasaray’da

Galatasaray Altay'dan Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı.

02 Temmuz 2022 Cumartesi 08:54
Kazımcan Karataş Galatasaray’da

Kazımcan Karataş Galatasaray’da

    Galatasaray Altay'dan Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı.Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada Kazımcan Karataş transferi için Altay ile anlaştıklarını açıkladı.Galatasaray Kulübü'nün konu ile ilgili açıklamasında şöyle denildi; 

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kazımcan Karataş’ın transferi konusunda Altay Spor Kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı

16 Ocak 2003 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Kazımcan Karataş, futbola Altay altyapısında başladı. Altay’ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra A takım kategorisine yükselen genç futbolcu, milli takım alt yaş kategorilerinde ise 16 maçta ay-yıldızlı formayı giydi.

Sol bek mevkisinde oynayan 19 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Altay’da 23’ü Süper Lig müsabakası olmak üzere toplam 32 maçta sahaya çıktı. 1733 dakika sahada kalan Karataş, bir gol ve iki asistlik istatistikle sezonu noktaladı.

Kazımcan Karataş’a Galatasaray’a hoş geldin diyor, kendisine sarı-kırmızılı forma altında başarılı bir kariyer diliyoruz.

Son Güncelleme: 02.07.2022 09:13
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKazımcan KarataşAltay
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