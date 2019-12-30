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Kemerburgaz Doğal Buz Pisti kayakseverleri bekliyor

İBB, Ekim ayında açılışı yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı’na doğal buz pisti yaptı. Hizmete açılan piste özellikle çocuklar ilk günden yoğun ilgi göstermeye başladı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 18:27
Kemerburgaz Doğal Buz Pisti kayakseverleri bekliyor

Kemerburgaz Doğal Buz Pisti kayakseverleri bekliyor


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekim ayında açılışı yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı’na doğal buz pisti yaptı. Hizmete açılan piste özellikle çocuklar ilk günden yoğun ilgi göstermeye başladı.


Kemerburgaz Kent Ormanı’nda, orman havasında çadır içinde oluşturulan 400 metrekarelik pist, 30 Mart’a kadar her türlü hava koşullarında İstanbulluları ağırlıyor.


Profesyonel eğitmenlerin gözetiminde haftanın her günü paten keyfi yapılabilecek pistte, 5 yaş ve üstü herkes paten, kask ve dizlik kullanarak kayabilecek.

Giriş ücreti 50 lira olan pistte patenler ve güvenlik ekipmanları için ayrıca bir ücret ödenmiyor.

Dileyen vatandaşlar kendileri ve çocukları için profesyonel eğitmenlerden özel ders alabiliyor.

Özel derslerde kardeş indirimleri uygulanıyor.

Pistte gruplara ve okullara eğitimler için özel indirimli paketler de sunuluyor.


Vatandaşların, özellikle de çocukların yoğun ilgi gösterdiği pist, 7’den 70’e herkesin en keyifli eğlence mekanı, İstanbul’un en gözde buz pateni merkezi olmaya aday.

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