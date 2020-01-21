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Kırklarelispor kupada tarih yazdı

Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir'i kupadan eledi.

21 Ocak 2020 Salı 15:56
Kırklarelispor kupada tarih yazdı

Kırklarelispor kupada tarih yazdı

     Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir'i kupadan eledi.Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Medipol Başakşehir, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ile 0-0 berabere kalarak kupadan elendi.İlk maçı İstanbulda 1-1 eşitlikle sonuçlanan turun 2. karşılaşması 0-0 beraberlikle biterken, Kırklarelispor çeyrek finale yükselen ekip oldu.

     Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine son 16 turunu geçecek, 8 takım katılacak.

Çeyrek ve yarı final karşılaşmaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Kupada final maçı ise 21 Mayıs'ta yapılacak.

Son Güncelleme: 21.01.2020 16:06
Anahtar Kelimeler:
KırklarelisporMedipol Başakşehir
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