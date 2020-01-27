Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti





Basketbol dünyası yasta. Amerikan basketbolunun en idol ismi Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kobe ile birlikte 13 yaşındaki kıza Gianna'nın da can verdiği açıklandı. 9 kişinin öldüğü feci kazanın nedeni hakkında California polisi henüz bir açıklama yapmadı. 4 yıl önce basketbola veda eden Kobe, Türk Basketbol oyuncusu Hidayet Türkoğlu ile aynı takımda mücadele etmiş, 2011 yılında Türk Hava Yolları'nın reklam filminde de rol almıştı. Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu kazanan, 18 kez all-star seçilen Bryant, gelmiş geçmiş en önemli basketbolculardan birisi olarak anılıyor. Kobe Bryant, 15 Nisan 2016'da Utah Jazz karşısında 101-96 kazandıkları maçta 60 sayı kaydederek 20 yıllık kariyerine son vermişti.

HELİKOPTER KAZASINI 8 YIL ÖNCE YAZMIŞ

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için bir Twitter kullanıcısının 2012'de "Kobe Bryant helikopter kazanasında ölecek" yazdığı ortaya çıktı

Twitter'da @dotNoso kullanıcı adlı bir hesabın 14 Kasım 2012'de, "Kobe, Helikopter kazasında hayatını kaybedecek" şeklinde bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Paylaşımın 6 yıl sonrasında efsane, Kaliforniya'da yanındaki 7 kişiyle birlikte hayata veda etti.

BİR EFSANENİN HİKAYESİ

Mevkisi, oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları, en önemlisi de kazanma hırsıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ve 6 şampiyonluğu bulunan "Majesteleri" lakaplı efsane oyuncu Michael Jordan ile sürekli karşılaştırılan Kobe Bean Bryant, 23 Ağustos 1978'de ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde doğdu. NBA ve Avrupa'da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya'nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi.

Basketbolla 3 yaşında tanışan Kobe, babasının Sebastiani Rieti takımına transferi sonrası 6 yaşında ailesiyle İtalya'ya taşındı. Burada İtalyanca ve İspanyolca öğrenen, yazları ise basketbol oynamak için ABD'ye giden Bryant, babasının basketbolu bırakmasıyla 1991'de ülkesine döndü.

Philadelphia'daki Lower Merion Lisesi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bryant, üniversiteye gitmeden doğrudan NBA seçmelerine katılma kararı aldığında 17 yaşındaydı. 1996 draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sırada seçilen Kobe'nin hakları, Sırp pivot Vlade Divac karşılığında çocukluğundan beri oynama hayalini kurduğu Los Angeles Lakers tarafından alındı.

Bryant, 18 yaşındayken Lakers formasını giyerek rekoru, Jermaine O'Neal ve Andrew Bynum tarafından kırılıncaya kadar "NBA'de oynayan en genç basketbolcu" unvanını elde etti. All-star pivot Shaquille O'Neal'ı 1996 yazında kadrosuna katan Lakers'ta, Eddie Jones ve Nick Van Exel gibi kalbur üstü bir gard ikilisinin arkasında süre kovalayan Kobe, "en genç smaç yarışması şampiyonu" unvanını aldığı 1996-97 sezonunu 7,6 sayı ortalamasıyla tamamladı.