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Koç "Hakemleri Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son dönemde yaşanan hakem tartışmaları ve gündem yaratan bazı konular hakkında açıklama yapmak için basın mensuplarının karşısına geçti.

08 Aralık 2020 Salı 17:04
Koç "Hakemleri Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler"

Koç "Hakemleri Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler"

  Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son dönemde yaşanan hakem tartışmaları ve gündem yaratan bazı konular hakkında açıklama yapmak için basın mensuplarının karşısına geçti. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde soruları yanıtlayan Koç, Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken MHK’ye de bir öneride bulundu.Koç şu açıklamalarda bulundu;

”Maçlarda iki gözlemci olsun. İkisi de formu doldursun. Buradan çıkacak rakam, hakemin notu olsun ve bunlar şeffaf bir şekilde açıklansın. Bunların açıklanmaması için hiçbir neden olamaz. Ahbap çavuş ilişkisinin önüne geçin. Hakemleri, her hafta maç öncesinde herkesin gözü önünde bir Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler, görelim, bilelim. Bunun ne zararı var?”

  “Mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışıyoruz. Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz ama konuşmamız gereken günlerdeyiz. Bazı hakem hataları ve bazı kasıtlı hareketler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Geçen sezon 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık sonra 7 haftada 21 puanın sadece 3’ünü alabildik. O dönem de doğranıyorduk. Hakem ve VAR kararlarında müthiş bir standartsızlık var. Diğer kulüplerimiz de ciddi serzenişteler.”

   ”Federasyon başkanları değişiyor, MHK başkanları değişiyor ama kriz değişmiyor. Hakemler üzerinden Türk futbolu kaosa sürükleniyor. Hakemlik zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Bu kadar düşük seviyede performans, hata… Bir de VAR diye bir teknoloji geldi. İnsanlar ne bekler? VAR gelince minimize edilmiş hata. Bu teknolojiyi kullananlar da insanlar.”

   ”Artık hiçbir şey gizli kalmıyor, her şey ortada. Açıklasınlar, hakemin notunu açıklasınlar. Bir hafta mı maç almayacak, bu hakem ne olacak? Genç hakemlerin atanmasını, yeni isimlerin çıkmasını istiyoruz. Hakemlik camiasında değişik hesaplar olduğunu söylüyorlar. MHK’ye, ilgililere soruyorum; Kriz var mı, yok mu? Etrafta dolaşan iddialar, dedikodular. Yapılan hakem hataları. Şikayet eden takımlar… Teknolojiye rağmen hatalar artmaya devam ediyor.”

   ”Kazandığımız maçlar da dahil olmak üzere lehte ve aleyhte VAR kararlarında müthiş bir standartsızlık var. Sadece Fenerbahçe’ye özel de bir durum değil. Türkiye’de bir hakem krizi var ve bu şu anki TFF ve MHK’ya özgü bir durum değil. Türkiye’de şampiyonluklar saha içerisinde kazanılmıyor olgusu var, ben inanmak istemiyorum ama inanmak zorunda kalıyorum. Bu olguyu değiştirmek zorundayız.”

(Fenerbahçe)

 

Son Güncelleme: 08.12.2020 19:46
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
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