Konya'da gol düellosunun galibi yok...Konyaspor 2 - Kayserispor 2

Spor Toto Süper Lig 33.Hafta maçında Konyaspor evinde Kayserispor’la 2-2 berabere kaldı.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay ve Ali Can Alp hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 38.dakikasında Konyaspor’da Ahmet Oğuz sarı kart gördü.41.dakikada Kayserispor’da Gökhan Sazdağı sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kayserispor, Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçti.48.dakikada Konyaspor Uğurcan Yazğılı ile skoru 1-1 yaptı.52.dakikada Kayserispor Miguel Cardoso ile skoru 2-1 yaptı.55.dakikada Konyaspor Soner Dikmen ile 2-2 beraberliği yakaladı.

56.dakikada Konyaspor’da Ahmet Oğuz ve Mahir Emreli oyundan çıktılar.yerine Cebrail Karayel ve Konrad Michalak oyuna girdiler.67.dakikada Kayserispor’da Emrah Başsan ve Bernard Mensah oyundan çıktılar.Yerine ramazan Civelek ve Antony Uzodimma oyuna girdiler.

79.dakikada Konyaspor’da Marlos Moreno ve Andreas Bouchalakis oyundan çıktılar.yerine Mehmet Ali Büyüksayar ve Bruno Paz oyuna girdiler.83.dakikada Kayserispor’da Carlos Mane yerini Ali Karimi’ye bıraktı.89.dakikada Kayserispor'da Mame Thiam yerini İlhan Parlak'a bıraktı.90.dakikada Konyaspor'da Alejandro Pozuelo yerini Oğulcan İlgün'e bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde Kayserispor’la 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Konyaspor puanını 46 yaparken, Kayserispor puanını 49 yaptı.

Süper Lig 34.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF