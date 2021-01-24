Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldılar.Karşılaşmada 13. dakikada Amiton'un kafa vuruşunda direkten seken top tekrar kendisine çarpıp ağlara gitti. Ancak Amiton'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.34. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanı yayı içinde topla buluşan Gökdeniz, geriden gelen Hakan'a pasını çıkardı. Hakan'ın uzaktan sert vuruşu yandan auta gitti.İlk yarı golszü sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarıda 48. dakikada Bütüçi’nin sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Jevtovic'in kafa vuruşunda top uzak direğin yanından dışarıya çıktı.64. dakikada Hakan sağ çaprazdan şutunu çekti. Yerde seken top kaleci Eray'da kaldı.90+1. dakikada Fredy kaleyi cepheden gören pozisyonda uzaktan şutunu çekti ancak kaleci Eray topu kornere çelmeyi başardı.Karşılaşma golsüz sona erdi.

Ev sahibi takım bu beraberlikle ligde 3 maç sonra puanla tanışırken, konuk takım da yenilmezliğini 5 maça çıkardı.Konyaspor ligin 22. haftasını BAY geçecek. Antalyaspor ise Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Bu maçın ardından ev sahibi takım 23 puana, konuk takım ise 26 puana yükseldi.

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Jevtovic, Amir (Oğuz Kağan dk. 86), Ömer Ali (Shengelia dk. 86), Musa (Rahmanovic dk. 73), Cikalleshi (Bütüçi dk. 46), Kravets

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz (Serdar Gürler dk. 90+2) Fredy, Amilton (Sam dk. 88), Jahovic (Orgill dk. 74)

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı Kartlar: Amir (Konyaspor), Amilton (Antalyaspor)