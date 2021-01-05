Konya, Galatasaray'a geçit vermedi
Konya evinde Galatasaray'ı 4-3 yendi.17'inci haftada deplasmanda kazanmak için sahaya çıkan sarı kırmızılılar 7 golün atıldığı maçtan eli boş ayrıldı.
Tam 7 golün çıktığı maçta 2 penaltı kararında 1 tekrar geldi. Ev sahibinde Sehic, ayağı çizgide olmadığı için atış tekrar edildi. Diagne ikinci atışta topu ağlara gönderdi. Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal itirazları sonrası kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Konyaspor bu dakikadan sonra arka arkaya 2 gol bularak durumu 4-2’ye taşıdı. Heyecan fırtınasına dönen maçta son noktayı 90+4’te Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan koydu: 4-3.