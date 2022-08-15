Konyaspor 0 - Başakşehir 0

Spor Toto Süper Lig 2. Hafta maçonda Konyaspor, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı Başakşehir’in üstünlüğü ile devam etti.Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve golsüz berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. Dakikadaki Başakşehir’de Mounir Choular ve Alexandru Epureanu yerini Serdar Gürler ve Lucas Biglla’ya bıraktı.69. dakikada Konyaspor’da Francisco Calvo sarı kart gördü.59. dakikada Konyaspor’da Muhammet Demir ve Konrad Michalak yerini Sokol Cikalleshi ve Amilton’a bıraktı.

62. Dakikada Başakşehir’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.65. dakikada Başakşehir’de Danijel Aleksic yerini Ömer Ali Şahiner’e bıraktı.73. dakikada Başakşehir’de Ömer Ali Şahiner ve Lucas Biglia sarı kart gördü.81. dakikada Konyaspor’da Soner Dikmen yerini Uğurcan Yazğılı’ya bıraktı.88. dakikada Konyaspor'da Amar Rahmanovic ve Zymer Bytyqi yerini Domagoj Pavicic ve Robert Muric'e bırakırken Başakşehir'de de Patryk Szysz yerini Stefano Okaka'ya bıraktı.

Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve Konyaspor ve Başakşehir puanları paylaştı.

Konyaspor:İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guiljerme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Amar Rahmanovic, Soner Dikmen, Amir Haziahmtovic, Konrad Michalak, Zümer Bytygi, Muhammet Demir

Başakşehir:Volkan Babacan, Leo Duarte, Alexndru Epureanu, Lucas Lima, Junior Caiçara, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Chouiar, Patryk Szysz

Spor Toto Süper Lig 3. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF