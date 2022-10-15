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Konyaspor 0 - Gaziantep FK 1

 Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Konyaspor evinde Gaziantep FK'ne 1-0 yenildi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 21:59
Konyaspor 0 - Gaziantep FK 1

Konyaspor 0 - Gaziantep FK 1

   Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Konyaspor evinde Gaziantep FK'ne 1-0 yenildi.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.Karşılaşmanın 16. Dakikasında Konyaspor’da Adil Demibağ sarı kart gördü.36. dakikada Gaziantep FK’de Stelios Kitsou sarı kart gördü.42. dakikada gaziantep FK’de Marko Jevtovic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 57. Dakikada Gaziantep FK’de Tomas Pekhart yerini Lazar Markovic’e bıraktı.65. dakikada Gaziantep FK’de Furkan Soyalp sarı kart gördü.67. dakikada Konyaspor’da Endri Çekiçi sarı kart gördü.68. dakikada Gaziantep FK’de Arda Kızıkdağ sarı kart gördü.

   75. Dakikada Konyaspor’da Muhammet Demir ve Soner Dikmen yerini Mame Biram Diouf ve Bruno Paz’a bıraktı.76. dakikada Gaziantep FK’de Angelo Sagal ve Abdülkerim Parmak oyundan çıktılar.Yerine Matej Hanousek ve Alexander Merkel oyuna girdi.83. dakikada Konyaspor'da Konrad Michalak yerini Robert Muric'e bıraktı.85. dakikada Gaziantep FK Arda Kızıldağ  ile 1-0 öne geçti.86. dakikada Konyaspor'da Zymer Bytyqi yerini Uche Ikpeazu'ya bıraktı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde Gaziantep FK'ne 1-0 yenildi.Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 15 yaparken, Konyaspor 18 puanda kaldı.

Konyaspor:Ibrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Konrad Michalak, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir  

Teknik Direktör:İlhan Palut

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Stelios Kitsiou, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Abdulkadir Parmak, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Tomas Pekhart, Joao Figueiredo 

Teknik Direktör:Erol Bulut  

Süper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 15.10.2022 22:26
Anahtar Kelimeler:
KonyasporGaziantep FK
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