Konyaspor 0 - MKE Ankaragücü 1
Spor Toto Süper Lig 20. Hafta maçında Konyaspor evinde MKE Ankaragücü’ne 1-0 yenildi.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözülok ve Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 45+2. Dakikasında MKE Ankaragücü’nde Atakan Çankaya, Konyaspor’da Adil Demirbağ sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde Atakan Çankaya oyundan çıktı.Yerine Fıratcan Üzün oyuna girdi.51. dakikada MKE Ankaragücü Ghayas Zahid ile 1-0 öne geçti.59. dakikada Konyaspor’da Zymer Bytyqi, Bruno Paz ve Endri çekici oyundan çıktılar.Yerine Robert Muric, Oğulcan Ülgün ve Uche Ikpeazu oyuna girdiler.
71. Dakikada MKE Ankaragücü’nde Anastasios Chatzigiovannis ve Pedro Moreira oyundan çıktı.Yerine Giorgi Beridze ve Taylan Antalyalı oyuna girdiler.72. dakikada Konyaspor’da Ahmet Oğuz sarı kart gördü.
79. Dakikada Konyaspor’da Ahmet Oğuz oyundan çıktı.Yerine Uğurcan Yazgılı oyuna girdi.86. dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç oyundan çıktı.Yerine Yasin Güreler oyuna girdi.88. dakikada Konyaspor’da Konrad Michalak oyundan çıktı.Yerine Mehmet Büyüksayar oyuna girdi.
89. Dakikada Konyaspor’da Oğulcan Ülgün sarı kart gördü.MKE Ankaragücü’nde aynı dakika içersinde Gökhan Akkan sarı kart gördü.90. dakikada MKE Ankaragücü’nde Ghayas Zahid oyundan çıktı.yerine Gboly Ariyibi oyuna girdi.Karşılaşamda başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü deplasmanda Konyaspor’u 1-0 yendi.
Süper Lig 20. Hafta Maç Sonuçları;
Süper Lig 21. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF