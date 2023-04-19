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Konyaspor 1- A.Demirspor 2

Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Konyaspor evinde Adana Demirspor’a 2-1 yenildi.

19 Nisan 2023 Çarşamba 22:27
Konyaspor 1- A.Demirspor 2

Konyaspor 1- A.Demirspor 2

   Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Konyaspor evinde Adana Demirspor’a 2-1 yenildi.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Sarper Barış Saka, Mehmet Kısal ve Murat Ergin Gözütok hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 13.dakikasında A.Demirspor’da Badou Ndiaye sarı kart gördü.28.dakikada A.Demirspor Badou Ndiaye ile 1-0 öne geçti.35.dakikada Konyaspor’da Marios Moreno sarı kart gördü.41.dakikada Konyaspor Mahir Emreli ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 48.dakikada A.Demirspor’da Babjide akintola kırmızı kartla oyun dışında kaldı.56.dakikada A.Demirspor Cherif Ndiaye’nin penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı.57.dakikada Konyaspor’da Ibrahim Sehic sarı kart gördü.57.dakikada A.Demirspor’da Henry Onyekuru yerini Gökhan İnler’e bıraktı.

   60.dakikada Konyaspor’da Alejandro Pozuelo, Mahir Emreli ve Andreas Bouchalakis oyundan çıktılar.Yerine Muhammet Demir, Robert Muric ve Bruno Paz oyuna girdiler.71.dakikada A.Demirspor’da Jonas Svensson sarı kart gördü.

   74.dakikada A.Demirspor’da Benjamin Stambouli yerini Jovan Manev’e bıraktı.75.dakikada Konyaspor’da Marlos Moreno yerini Konrad Michalak’a bıraktı.A.Demirspor’da ise Emre Akbaba yerini Younes Belhanda’ya bıraktı.84.dakikada A.Demirspor’da Cherif Ndiaye ve Badou Ndiaye oyundan çıktılar.Yerine Fredrik Gulbrandsen ve Furkan Soyalp oyuna girdiler.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenildi.BU sonuçla Adana Demirspor puanını 54 yaparken, Konyaspor 39 puanda kaldı.

Süper Lig 31. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
KonyasporAdana Demirspor
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