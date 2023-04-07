Konyaspor 1 - Antalyaspor 1
Spor Toto Süper Lig 28.hafta açılış maçında Konyaspor evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç ve Emir Eray Eyisoy hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 24.dakikasında Konyaspor, Muhammet Demir ile 1-0 öne geçti.45.dakikada Antalyaspor Haji Wright ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında 57.dakikasında Antalyaspor’da Fredy sarı kart gördü.66.dakikada Konyaspor’da mame Biram Diouf ve Muhammet demir oyundan çıktılar.Yerine Alejandro Pozuelo ve Mahir Emreli oyuna girdiler.
70.dakikada Antalyaspor’da Alassane Ndao yerini Houssam Ghacha’ya bıraktı.76.dakikada Konyaspor’da Marlos Moreno yerini Robert Muriç’e bıraktı.84.dakikada Antalyaspor’da Sam Larsson yerini Cemali Sertel’e bıraktı.87.dakikada Konyaspor'da Guilherme sarı kart gördü.90+3.dakikada Konyaspor'da Francisco Calvo sarı kart gördü.90+4.dakikada Antalyaspor'da Emrecan Uzunhan sarı kart gördü.90+5.dakikada Antalyaspor'da Fredy yerini Bertuğ Özgür Yıldırım'a bıraktı.90+10.dakikada Antalyaspor'da Houssam Ghacha sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Konyaspor puanını 36 puan yaparken, Antalyaspor puanını 29 yaptı.
Süper Lig 28.Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 29.Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF