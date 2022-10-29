Konyaspor 1 - Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig 12. Hafta maçında Konyaspor evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.Karşılaşmanın 30. dakikasında Kasımpaşa'da Mortadha Ben Ouannes sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaspor'da Oğulcan Ülgün yerini Bruno Paz'a bıraktı.Kasımpaşa'da da Ali Sühan Demirel yerini Aytaç Kara'ya bıraktı.50. dakikada Kasımpaş, Haris Hajradinovic ile 1-0 öne geçti.56. dakikada Konyaspor'da Zymer Bytyqi oyundan çıktı.Yerine Mame Biram Diouf oyuna girdi.60. dakikada Konyaspor'da Ahmet Oğuz sarı kart gördü.72. dakikada Konyaspor'da Muhammet Demir ve Francisco Calvo oyundan çıktılar.Yerine Uche Ikpeazu ve Kahraman Demirtaş oyuna girdiler.

77. Dakikada Kasımpaşa’da Ahmet Engin yerini Tunay Torun’a bıraktı.78. dakikada Konyaspor’da Konrad Michalak yerini Amilton’a bıraktı.81. dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic sarı kart gördü.82. dakikada Konyaspor Guilherme ile skoru 1-1 yaptı.83. dakikada Kasımpaşa’da Valentin Eysseric oyundan çıktı.Fode Koita oyuna girdi.87. dakikada Konyaspor’da Kahraman Demirtaş sarı kart gördü.90+3. Dakikada Kasımpaşa’da Ertuğrul Taşkıran sarı kart gördü.90+4. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic yerini Bersant Celina'ya bıraktı.90+5. dakikada Konyaspor'da Uche Ikpeazu sarı kart gördü.90+6. dakikada Kasımpaşa'da Fode Koita, Konyaspor'da Francisco Calvo sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla Konyaspor puanını 20 yaparken, Kasımpaşa 14 puan oldu.

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Amir Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Konrad Michalak, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir

Teknik Direktör:İlhan Palut

Kasımpaşa:Ertuğrul Taşkıran, Daniel Graovac, Mortadha Ben Ouannes, Sadık Çiftpınar, Florent Hadergjonaj, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Mickael Tirpan, Ali Sühan Demirel, Mamadou Fall, Ahmet Engin

Teknik Direktör:Şenol Can

Süper Lig 13. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF