Konyaspor 1 - Ümraniyespor 0

Spor Toto Süper Lig 8. Hafta maçında Konyaspor evinde Ümraniyespor’u 1-0 yendi.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz, Samet Çiçek ve Selahattin Altay hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 45+3. Dakikasında Konyaspor Muhammet Demir ile 1-0 öne geçti.Muhammet Demir gol sonrası sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ümraniyespor’da Metehan Mimaroğlu ve Antonio Mrsic yerine Geraldo ve Durel Avounou oyuna girdi.66. dakikada Ünraniyespor’da Serkan Göksu ve Adel Bettaleb yerine Oğuz Gürbulak ve Umut Nayır oyuna girdiler.70. dakikada Konyaspor’da Soner Dikmen ve Konrad Michalak oyundan çıktılar.Yerine Oğulcan Ülgün ve Robert Muric oyuna girdiler.77. dakikada Konyaspor’da golün sahibi Muhammet Demir oyundan çıktıYerine Mame Biram Diouf oyuna girdi. 80. dakikada Ümraniyespor'da Strahil Popov oyundan çıktı.Yerine Yonathan del Valle oyuna girdi.83. dakikada Konyaspor'da Guilherme ve Zymer Bytyqi sarı kart gördü.87. dakikada Konyaspor'da Zymer Bytyqi oyundan çıkarken, yerine Uche Ikpeazu oyuna girdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde Ümraniyespor'u 1-0 yendi.Bu sonuçla Konyaspor puanını 17 yaparken, Ümraniyespor 2 puanda kaldı.

Konyaspor: Erhan Erentürk, Adil Demirbağ, Guilherme, Francisco Calvo, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Amir Hadziahmetovic, Konrad Michalak, Bruno Paz, Zymer Bytyqi

Teknik Direktör:İlhan Palut

Ümraniyespor:Orkun Özdemir, Ermir Lenjani, Tomislav Glumac, Strahil Popov, Serkan Göksu, Metehan Mimaroğlu, Onur Ayık, Allyson Aires dos Santos, Kartal Yılmaz, Adel Bettaieb, Antonio Mrsic

Teknik Direktör:Recep Uçar

Süper Lig 9. Hafta Maç Programı;

Tablolar.(TFF)