17 Ekim 2020 Cumartesi 17:47
Konyaspor 1- Yeni Malatyaspor 1
Konyaspor evinde Yeni Malatyaspor, 1-1 berabare kaldı.Karşılaşmada ilk tehlikeli atak 17. dakikada geldi.17. dakikada Milosevic, sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı topa sağ kanattan bindiren Skubic kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.22. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana ceza sahasına doğru hareketlenen Zeki’ye pas attı. Zeki, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta yolladı.28. dakikada Zeki’nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Chebake gelişine vurdu ama top yan ağlarda kaldı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Yeni Malatyaspor, Zeki Yavru'nun attığı golle 1-0 öne geçti.83. dakikada Konyaspor, Artem Kravets'in attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, 1-1 berabare kaldı.