Konyaspor 2-2 Sivasspor

Konyaspor evinde şampiyonluk adayı Sivasspor'a geçit vermedi.Sivasspor şampiyonluk yarışında çok kıymetli 3 puandan oldu.Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor Konya deplasmanında büyük bir şok yaşadı. Şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı beyazlılar öne geçtikleri maçta Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.Maça hızlı başlayan kırmızı beyazlılar 30’uncu dakikada Kone’nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

İlk golün şokunu çabuk atlatan Konyaspor 37’de Skubic’in golüyle eşitliği yakaladı.Kıran kırana geçen ilk yarıda 44’te Milosevic ile bir kez daha ağları havalandıran Konyaspor soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda geri dönüş için saldıran Sivasspor’da net fırsatlar kaçtı. Konyaspor 3 puan için müthiş bir savunma yaptı ve 90’a kadar skoru korudu.Puan için saldıran Yiğidolar aradığı beraberlik golünü 90’da Škuletić ile buldu. 1 puana razı olan Rıza Çalımbay’ın takımı liderin 6 puan gerisinde 53 puanda kaldı.

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