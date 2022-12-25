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Konyaspor 2 - Alanyaspor 2

Spor Toto Süper Lig 15. Hafta maçında Konyaspor evinde Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

25 Aralık 2022 Pazar 18:17
Konyaspor 2 - Alanyaspor 2

Konyaspor 2 - Alanyaspor 2

   Spor Toto Süper Lig 15. Hafta maçında Konyaspor evinde Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetti.

   Karşılaşmanın 22. Dakikasında Konyaspor Amir Hadziahmetovic’in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.43. dakikada Alanyaspor’da Ahmed Hassan sarı kart gördü.karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaspor’da Domagoj Pavicic yerini Bruno Paz’a bıraktı.59.dakikada Alanyaspor’da Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat ve Pedro Pereira oyundan çıktılar.Yerine Ivan Cavaleiro, Daniel Candelas ve Yusuf Özdemir oyuna girdiler.

   65.dakikada  Alanyaspor, Furkan Bayır ile skoru 1-1 yaptı.69. dakikada Soner Dikmen yerini mame Biram Diouf’a bıraktı.74. dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş yerini Idrissa Doumbia’ya bıraktı.75. dakikada Konyaspor’da Francisco Calvo sarı kart gördü.77.dakikada Zymer Bytyqi yerini Robert Muric’e bıraktı.

   78. Dakikada Alanyaspor Ahmed Hassan’ın penaltı golüyle ile 2-1 öne geçti.88. dakikada Konyaspor’da Muhammet Demir yerini Uche Ikpeazu’ya bıraktı.88.dakikada Alanyaspor’da Oğuz Aydın yerini Jure Balkovic’e bıraktı.89. dakikada Konyaspor’da Francisco Javier Calvo yerini Kahraman Demirtaş’a bıraktı.90. dakikada Konyaspor’da Uche Ikpeazu sarı kart gördü.90+11. dakikada Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile skoru 2-2 yaptı.90+12. dakikada Konyaspor'da Adil Demirbağ sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Konyaspor:İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir, Domagoj Pavicic, Guilherme Haubert Sıtya, Soner Dikmen, Francisco Javier Calvo Quesada, Amir Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Konrad Hubert Michalak

Alanyaspor:Runar Alex Runarsson, Furkan Bayır, Umut Güneş, Leroy Johan Fer, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Fatih Aksoy, Pedro Miguel de Almedia Lopez Pereira, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan, Arnaud Rene Lusamba  

Süper Lig 16. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 25.12.2022 18:24
Anahtar Kelimeler:
KonyasporAlanyaspor
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